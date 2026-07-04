$!Asesinan a tiros a un joven en autolavado de la colonia Agustina Ramírez en Culiacán

Un joven identificado como Harol, de 19 años de edad, murió tras un ataque armado al interior de un autolavado durante el mediodía de este sábado, en la zona norte de Culiacán.
Según los primeros reportes, el joven se encontraba dentro del negocio como cliente, cuando lo abordó un sujeto armado, y tras sostener una discusión con este, fue agredido con disparos de arma corta que llevaron a su muerte.
Posterior al ataque, el agresor salió del lugar a pie, por el bulevar Diamante, entre el bulevar Constelaciones y la calle Capule, de la colonia Agustina Ramírez, en los límites con el fraccionamiento Los Sauces.
Al fondo del autolavado, entre la pared y un vehículo estacionado, quedaron esparcidos cerca de 10 casquillos percutidos durante el homicidio.
El hecho desató un despliegue a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal y Municipal, que al hallar al occiso, acordonaron la entrada al establecimiento y restringieron la circulación por el bulevar a un solo carril por ambos sentidos.
Momentos después, llegaron policías de investigación y peritos de Fiscalía General del Estado a desarrollar las diligencias de campo y trasladar el cuerpo al anfiteatro.