$!Asesinan a trabajador de autolavado en el sector Tres Ríos, en Culiacán

Un trabajador de un autolavado fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 12 de abril en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 17:10 horas en un negocio de lavado de autos ubicado sobre la calle David Alfaro Siqueiros, en el cruce con el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba laborando en el establecimiento cuando sujetos armados arribaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.