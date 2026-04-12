$!Asesinan a trabajador de autolavado en el sector Tres Ríos, en Culiacán

Un trabajador de un autolavado fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 12 de abril en el sector Tres Ríos, en Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 17:10 horas en un negocio de lavado de autos ubicado sobre la calle David Alfaro Siqueiros, en el cruce con el bulevar Enrique Sánchez Alonso.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba laborando en el establecimiento cuando sujetos armados arribaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.
Tras el reporte de detonaciones y de una persona herida, elementos de seguridad se movilizaron al sitio. Personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el fallecimiento del hombre, quien presentaba múltiples heridas de bala.
El área del negocio fue acordonada para preservar la escena, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación.
Cabe recordar que apenas el pasado jueves 9 de abril se registró otro ataque armado en un autolavado de Culiacán, en la colonia Portanova, donde la víctima logró sobrevivir tras resultar lesionada.