$!Asesinan a trabajador del Hospital Pediátrico en una invasión en Valle del Agua, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 50 años, identificado como Miguel Ángel, trabajador del Hospital Pediátrico de Sinaloa, fue asesinado a balazos en el patio de una vivienda tipo invasión en el Fraccionamiento Valle del Agua, en Culiacán.

La víctima fue agredida en el domicilio ubicado en un predio al final de la Calle Cuenca, alrededor de las 17:30 horas de este jueves 8 de octubre.