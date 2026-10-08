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Violencia

Asesinan a trabajador del Hospital Pediátrico en una invasión en Valle del Agua, en Culiacán

Miguel Ángel fue agredido en un domicilio ubicado en un predio al final de la Calle Cuenca; su cuerpo quedó junto a un vehículo amarillo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/10/2026 18:51
08/10/2026 18:51

CULIACÁN._ Un hombre de 50 años, identificado como Miguel Ángel, trabajador del Hospital Pediátrico de Sinaloa, fue asesinado a balazos en el patio de una vivienda tipo invasión en el Fraccionamiento Valle del Agua, en Culiacán.

La víctima fue agredida en el domicilio ubicado en un predio al final de la Calle Cuenca, alrededor de las 17:30 horas de este jueves 8 de octubre.

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De acuerdo con reportes, el cuerpo de la víctima quedó junto a un vehículo amarillo.

Elementos de seguridad pública aseguraron la escena al localizar a la persona tendida y con heridas de bala, y paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron el fallecimiento.

Familiares identificaron a la víctima ante los agentes presentes, y se pidió intervención de Fiscalía General del Estado para el procesamiento de escena e investigación correspondiente.

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