$!Asesinan a trabajadora del Ayuntamiento de Escuinapa afuera de su domicilio

ESCUINAPA._ Una trabajadora del Ayuntamiento de Escuinapa y docente de educación especial fue asesinada a balazos la mañana de este jueves afuera de su domicilio en la colonia Centro, cuando se disponía a trasladarse a su centro de trabajo.
La víctima fue identificada por sus familiares como Carolina “N”, de 39 años de edad, quien laboraba en el área de Presidencia del Ayuntamiento de Escuinapa y también se desempeñaba como maestra de educación especial en el municipio de Rosario. Carolina deja dos hijos, uno de ellos con autismo.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los hechos ocurrieron entre las calles Hidalgo y Mexica. Testigos señalaron que la mujer salía de su vivienda cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones en su contra.
Según los informes preliminares, la víctima intentó resguardarse en la cochera de la vivienda; sin embargo, quedó sin vida en el interior de su automóvil, un Nissan March color rojo con placas de circulación para personas con discapacidad, el cual permaneció con el motor encendido; también le fue dejado un mensaje atribuido a grupos delictivos.
Tras el reporte de la agresión armada, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero al revisar a la víctima constataron que ya no contaba con signos vitales.
El área del crimen fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, en espera del personal de investigación y de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para la realización de las diligencias de ley y el levantamiento de las evidencias.
Con el asesinato de Carolina, suman 12 mujeres asesinadas en Escuinapa entre junio y el 3 de septiembre de 2026, de acuerdo con el recuento de casos realizado por Noroeste.