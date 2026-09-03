$!Asesinan a trabajadora del Ayuntamiento de Escuinapa afuera de su domicilio

ESCUINAPA._ Una trabajadora del Ayuntamiento de Escuinapa y docente de educación especial fue asesinada a balazos la mañana de este jueves afuera de su domicilio en la colonia Centro, cuando se disponía a trasladarse a su centro de trabajo.

La víctima fue identificada por sus familiares como Carolina “N”, de 39 años de edad, quien laboraba en el área de Presidencia del Ayuntamiento de Escuinapa y también se desempeñaba como maestra de educación especial en el municipio de Rosario. Carolina deja dos hijos, uno de ellos con autismo.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los hechos ocurrieron entre las calles Hidalgo y Mexica. Testigos señalaron que la mujer salía de su vivienda cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones en su contra.