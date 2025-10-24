$!Asesinan a tres hombres dentro de una vivienda en el campo El Diez, en Culiacán

CULIACÁN._ Tres hombres fueron hallados asesinados a balazos la noche de este viernes 24 de octubre en el interior de una vivienda de madera en el campo El Diez, al sur de Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas, pero fue hasta las 19:00 horas que las autoridades de seguridad arribaron para dar fe del hallazgo.

La ubicación del hecho se encuentra por un camino de terracería que conecta la calle Número 8 con la carretera Culiacán-Mazatlán, en las inmediaciones de varios invernaderos y próximo al ejido El Quemadito. Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue el encargado de atender el reporte, siendo dentro del inmueble donde encontraron a los tres hombres sin vida.

Uno de los fallecidos fue identificado por sus familiares como Néstor “N”, de 38 años de edad, mientras que las otras dos víctimas permanecen sin identificar. Una de ellas fue descrita de complexión robusta y tez morena, quien vestía pantalón de mezclilla azul y playera azul marino. La otra persona es de complexión delgada y tez morena, y portaba pantalón de mezclilla azul claro y una playera tipo polo color tinta.