$!Asesinan a tres hombres en Mocorito: Cuerpos hallados con signos de tortura

MOCORITO. _ Los cuerpos sin vida de tres hombres, con signos de tortura, fueron encontrados la mañana de este jueves 18 de septiembre en un camino de terracería cerca de la carretera México 15, en el municipio de Mocorito.

El hallazgo se reportó en un camino que conduce al dique Mariquita, en las inmediaciones de Calomato, perteneciente a la sindicatura de Pericos. Según los primeros informes, las víctimas se encontraban boca abajo, atadas de pies y manos, con los rostros cubiertos y con el torso descubierto.