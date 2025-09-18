$!Asesinan a tres hombres en Mocorito: Cuerpos hallados con signos de tortura

MOCORITO. _ Los cuerpos sin vida de tres hombres, con signos de tortura, fueron encontrados la mañana de este jueves 18 de septiembre en un camino de terracería cerca de la carretera México 15, en el municipio de Mocorito.
El hallazgo se reportó en un camino que conduce al dique Mariquita, en las inmediaciones de Calomato, perteneciente a la sindicatura de Pericos. Según los primeros informes, las víctimas se encontraban boca abajo, atadas de pies y manos, con los rostros cubiertos y con el torso descubierto.
Los tres hombres, aún sin identificar, presentaban visibles huellas de violencia. Uno vestía pantalón de mezclilla azul, otro pantalón verde, y el tercero pantalón camuflajeado y camiseta negra.
Tras el reporte al 911, agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y personal del Ejército acudieron al lugar para acordonar la zona. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de campo para recabar evidencias. Todo indica que los cuerpos fueron arrojados sin vida en el lugar.