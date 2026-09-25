$!Asesinan a tres personas dentro de una vivienda en Urbi Villa del Sol, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres personas fueron asesinadas a balazos la tarde de este viernes 25 de septiembre en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa del Sol, en el sector sur de Culiacán. El hecho se registró alrededor de las 15:00 horas de manera simultánea con el homicidio de una mujer reportado en la sindicatura de Tepuche, al norte del municipio.

La agresión armada ocurrió dentro del inmueble localizado entre Misión de Mulegé y Misión Valleza. A las afueras de la residencia quedaron esparcidos diversos casquillos percutidos de arma de fuego sobre la vía pública. Hasta el momento, no se han establecido las identidades de las víctimas ni se ha brindado información sobre sus generales. Fueron vecinos quienes dieron aviso a las autoridades tras escuchar las detonaciones de arma de fuego.