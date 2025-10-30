$!Asesinan a tres personas en Navolato, entre ellas un padre y su hija de 14 años

Tres personas asesinadas a balazos, entre ellas un padre y su hija menor de edad, fue el saldo que dejó un ataque armado registrado la noche de este jueves en la comunidad de Laguna de San Pedro, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, Navolato.
El triple homicidio se registró alrededor de las 21:40 horas en la avenida principal del poblado, frente a la escuela Josefa Ortiz de Dominguez y cerca de un preescolar.
Las víctimas viajaban en dos motocicletas cuando fueron blanco de disparos. En una unidad iban Carlos, de 43 años y de oficio soldador, y con su hija Lesly, de 14 años; y en la otra Julio César, primo hermano de Carlos, quien contaba con 39 años y también era soldador.
Los tres se encontraban circulando por la avenida principal cuando fueron atacados a tiros por un grupo de civiles armados, que emprendió la huida tras la agresión.
Un reporte emitido al número de emergencias 911 sobre tres personas lesionadas de bala provocó la movilización de elementos de seguridad y de rescate, siendo personal de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes llegaron al punto para atender el caso.
En el sitio, los agentes preventivos aseguraron una zona mientras los paramédicos atendían a las tres víctimas, no obstante, cubrieron sus cuerpos y se retiraron al confirmar que ya habían fallecido.
La zona fue delimitada con la cinta amarilla precaución. Más tarde llegaron peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias y el levantamiento de los cuerpos hacia las instalaciones del Servicio México Forense, donde se les aplicará la autopsia que marca la ley.
Asimismo, las dos motocicletas fueron retiradas del sitio y llevadas hacia la pensión correspondiente.