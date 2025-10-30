$!Asesinan a tres personas en Navolato, entre ellas un padre y su hija de 14 años

Tres personas asesinadas a balazos, entre ellas un padre y su hija menor de edad, fue el saldo que dejó un ataque armado registrado la noche de este jueves en la comunidad de Laguna de San Pedro, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, Navolato.

El triple homicidio se registró alrededor de las 21:40 horas en la avenida principal del poblado, frente a la escuela Josefa Ortiz de Dominguez y cerca de un preescolar.

Las víctimas viajaban en dos motocicletas cuando fueron blanco de disparos. En una unidad iban Carlos, de 43 años y de oficio soldador, y con su hija Lesly, de 14 años; y en la otra Julio César, primo hermano de Carlos, quien contaba con 39 años y también era soldador.

Los tres se encontraban circulando por la avenida principal cuando fueron atacados a tiros por un grupo de civiles armados, que emprendió la huida tras la agresión.