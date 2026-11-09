Asesinan a un hombre a balazos al llegar a su domicilio en la colonia Agustina Ramírez, en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos afuera de su casa en la colonia Agustina Ramírez, en Villa Unión.

El hecho se registró a las 21:30 horas, sobre la calle Inocencia Valdez, donde de acuerdo a testigos, el vecino apenas descendió de su camioneta cuando hombres armados que ya lo esperaban, le dispararon hasta verlo caer, para de inmediato darse a la fuga.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido e inmóvil sobre la banqueta hasta la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos quienes trataron de auxiliarlo, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Tampoco se reportan personas detenidas.