$!Asesinan a un hombre a balazos en el primer cuadro de Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este lunes 29 de septiembre en el primer cuadro de la colonia Centro de Culiacán.
El homicidio se registró alrededor de las 16:50 horas, en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la avenida Venustiano Carranza, frente a las oficinas de una banda musical.
La víctima fue identificada en el lugar como Santiago, de aproximadamente 38 años de edad y conocido como “El Chichi”. Refieren que el hombre había sido perseguido a balazos por sus agresores, hasta quedar sin vida en el punto antes indicado.
Un reporte de una persona herida de bala fue lo que movilizó a las autoridades de seguridad, siendo elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal los que acudieron para dar fe del hecho.
Los uniformados certificaron que en el lugar había un masculino recostado en el pavimento sin aparentes signos vitales y con heridas de bala, por lo que solicitaron la intervención del equipo de rescate.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron para asistir a la víctima, sin embargo cubrieron el cuerpo con una manta azul y se retiraron al confirmar que ya había fallecido.
La zona quedó delimitada con cinta amarilla de precaución y el carril que dirige de oriente a poniente del bulevar Francisco I. Madero quedó cerrada parcialmente para el paso de vehículos.
Los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las labores de campo y diligencias correspondientes del caso. El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.