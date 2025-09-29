$!Asesinan a un hombre a balazos en el primer cuadro de Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este lunes 29 de septiembre en el primer cuadro de la colonia Centro de Culiacán.

El homicidio se registró alrededor de las 16:50 horas, en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la avenida Venustiano Carranza, frente a las oficinas de una banda musical.

La víctima fue identificada en el lugar como Santiago, de aproximadamente 38 años de edad y conocido como “El Chichi”. Refieren que el hombre había sido perseguido a balazos por sus agresores, hasta quedar sin vida en el punto antes indicado.

Un reporte de una persona herida de bala fue lo que movilizó a las autoridades de seguridad, siendo elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal los que acudieron para dar fe del hecho.