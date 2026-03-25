$!Asesinan a un hombre a balazos en La Campiña, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 25 de marzo en la colonia La Campiña, en la ciudad de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 16:50 horas en la calle de Los Pinos, entre la calle Amapolas y la avenida de los Eucaliptos, donde la víctima fue localizada a un costado de la vialidad, en un terreno con maleza y algunos árboles.
De acuerdo con la información, el hombre presentaba múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales al momento de ser localizado.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de asegurar el área, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para brindar atención; sin embargo, confirmaron que la víctima ya había fallecido.
Posteriormente, peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.
Cabe mencionar que las características físicas de la víctima o la posible vestimenta que tenía puesto no han sido revelados, a la espera de que sea reconocido por familiares en su ingreso al anfiteatro.