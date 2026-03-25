$!Asesinan a un hombre a balazos en La Campiña, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 25 de marzo en la colonia La Campiña, en la ciudad de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:50 horas en la calle de Los Pinos, entre la calle Amapolas y la avenida de los Eucaliptos, donde la víctima fue localizada a un costado de la vialidad, en un terreno con maleza y algunos árboles.

De acuerdo con la información, el hombre presentaba múltiples heridas producidas por disparos de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales al momento de ser localizado.