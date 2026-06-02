$!Asesinan a un hombre a balazos en la colonia Infonavit Barrancos, en Culiacán

De acuerdo con las versiones preliminares, los agresores se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones para después escapar del lugar.

El ataque ocurrió sobre la Avenida de los Empaques, casi en el cruce con la calle Rosendo Rodríguez, donde según los primeros reportes la víctima se encontraba a la orilla de la vialidad cuando fue sorprendida por sujetos armados.

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes 2 de junio en calles de la colonia Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron al hombre recostado sobre el pavimento y sin aparentes signos vitales.

Junto al cuerpo fueron encontrados varios casquillos percutidos, por lo que se presume que la víctima fue atacada a corta distancia.

Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron para revisar al hombre, pero confirmaron que ya había fallecido debido a las heridas de bala que presentó en distintas partes vitales del cuerpo.

La zona fue acordonada por elementos militares, quienes además cerraron temporalmente la avenida De los Empaques para preservar la escena del crimen.

Más tarde, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

De manera preliminar, este homicidio representaría el noveno asesinato registrado durante la jornada de este martes 2 de junio en Culiacán.

Cabe señalar que el crimen ocurrió a una sola cuadra del domicilio que fue vandalizado e incendiado durante la noche del lunes 1 de junio en el mismo sector, hecho en el que una mujer murió atrapada dentro del inmueble.