$!Asesinan a un hombre a balazos entre sector Tres Ríos y Juntas del Humaya, en Culiacán

Un hombre identificado con Marcelino “M”, de aproximadamente 45 años de edad, murió asesinado a balazos la tarde de este miércoles entre los sectores Juntas del Humaya y Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con autoridades, la víctima presentó al menos tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo que le provocaron la muerte.