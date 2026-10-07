$!Asesinan a un hombre a balazos entre sector Tres Ríos y Juntas del Humaya, en Culiacán

Un hombre identificado con Marcelino “M”, de aproximadamente 45 años de edad, murió asesinado a balazos la tarde de este miércoles entre los sectores Juntas del Humaya y Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
De acuerdo con autoridades, la víctima presentó al menos tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo que le provocaron la muerte.
Fue cerca de 17:00 horas que personal militar confirmó el hallazgo a la persona atendida boca arriba sin signos vitales sobre una brecha de terracería, al final del bulevar Rotarismo, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Familiares de la víctima fueron quienes lo identificaron ante las autoridades, quienes acordonaron la escena para poner la disposición de Fiscalía General del Estado.