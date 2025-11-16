Asesinan a un hombre a balazos frente a vivienda de la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán

La noche del domingo un hombre fue asesinado a balazos a las afueras de una vivienda en la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Carlos Roberto “N”, aunque hasta ahora no se ha precisado su edad.

El ataque ocurrió sobre la calle Zapatistas, entre Porfiristas, cerca de las 20:50 horas. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego contra el hombre, quien quedó sin vida en el sitio.

Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes al llegar corroboraron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La zona fue asegurada y acordonada para preservar los indicios. Posteriormente, se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Investigación Pericial, encargado de procesar la escena del crimen.

Agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los peritajes, el cuerpo sería levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público para los trámites legales necesarios.