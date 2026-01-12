$!Asesinan a un hombre al interior de su domicilio en San Pedro, Navolato

Un hombre perdió la vida tras un ataque con arma de fuego al interior de su vivienda, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, la mañana de este lunes.

La víctima fue identificada como Francisco Javier, de 50 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, uno o varios sujetos armados ingresaron al domicilio y abrieron fuego de manera directa.