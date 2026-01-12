$!Asesinan a un hombre al interior de su domicilio en San Pedro, Navolato

Un hombre perdió la vida tras un ataque con arma de fuego al interior de su vivienda, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, la mañana de este lunes.
La víctima fue identificada como Francisco Javier, de 50 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, uno o varios sujetos armados ingresaron al domicilio y abrieron fuego de manera directa.
Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Agustina Ramírez, entre Lerdo de Tejada y Doctor Mora. Personas que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a la autoridad investigadora para el inicio de las diligencias correspondientes.
El cuerpo será trasladado al anfiteatro y quedará bajo resguardo de la Fiscalía, en espera de la confirmación oficial de su identidad y de que sea reclamado por sus familiares.