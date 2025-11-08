$!Asesinan a un hombre cerca de la Novena Zona Militar en Culiacán

El homicidio se registró alrededor de las 21:00 horas en la avenida Ejército Nacional, entre la calle Jesús Ureta Gaxuma y Francisco Gomes Flores.

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado 8 de noviembre en la colonia Miguel Hidalgo, a espaldas de la Novena Base Militar con sede en Culiacán.

La víctima fue encontrada recostada bocarriba justo debajo de un árbol, con heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

Su identidad no ha sido revelada, pero es descrita como un hombre de complexión robusta y de tez morena, de barba y cabello negro; tenía puesta una camisa negra y un pantalón azul.

La zona fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano. Más tarde llegaron peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias y labores de campo.