$!Asesinan a un hombre cerca de un kínder en Campo El Diez, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Ángel, de 36 años de edad, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves frente a unas canchas deportivas ubicadas en la comunidad de Campo El Diez, al sur de la ciudad.

La víctima, conocida en la zona como “El Pichón”, fue reconocida por familiares que acudieron al lugar de los hechos.

El ataque se registró alrededor de las 10:20 horas, cuando vecinos reportaron fuertes y prolongadas detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Séptima y Sexta, a escasos metros de un jardín de niños. La presencia de menores en horario de clases generó alarma en el sector; algunos padres acudieron de inmediato a retirar a sus hijos ante el temor de un nuevo incidente.