$!Asesinan a un hombre cerca de un kínder en Campo El Diez, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Ángel, de 36 años de edad, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves frente a unas canchas deportivas ubicadas en la comunidad de Campo El Diez, al sur de la ciudad.
La víctima, conocida en la zona como “El Pichón”, fue reconocida por familiares que acudieron al lugar de los hechos.
El ataque se registró alrededor de las 10:20 horas, cuando vecinos reportaron fuertes y prolongadas detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Séptima y Sexta, a escasos metros de un jardín de niños. La presencia de menores en horario de clases generó alarma en el sector; algunos padres acudieron de inmediato a retirar a sus hijos ante el temor de un nuevo incidente.
Según testigos, Ángel conducía una camioneta Suzuki Jimny de color beige cuando fue interceptado por un grupo de civiles armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima murió al instante, cayendo desde el asiento del conductor con múltiples impactos de bala en el cuerpo.
El vehículo quedó detenido sobre la vía, con varias perforaciones visibles, principalmente en el parabrisas del lado del conductor.
Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Marina, Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron la zona y montaron un operativo de seguridad en la periferia. Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes, y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).