$!Asesinan a un hombre de varios disparos en el fraccionamiento Puesta del Sol, en Mazatlán

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 21:05 horas, indicando la calle Autogestión entre las calles No intervención y Autodeterminación del fraccionamiento Puesta del sol.

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego, cuando se encontraba afuera de una vivienda del fraccionamiento Puesta del Sol; vecinos que salieron a la calle luego de escuchar las detonaciones, descubrieron el cadáver tirado sobre la banqueta.

Vecinos del lugar relataron que solo escucharon detonaciones y por seguridad se resguardaron en sus hogares y después de varios minutos se atrevieron a salir a la calle donde descubrieron a un hombre víctima del ataque armado.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar tras el reporte de la emergencia, para tratar de bridarle los primeros auxilios a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General de Estado, que se encargó de las diligencias de ley.

El occiso fue identificado en el lugar como Francisco Ramón “N”, de aproximadamente 40 años de edad.