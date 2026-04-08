Asesinan a un hombre dentro de su domicilio, en sector Los Ángeles, en Culiacán

Al interior de su vivienda fue atacado a tiros y privado de la vida un hombre identificado como Juan Carlos, en el sector Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

La víctima, de 29 años, fue agredida en el cruce de las calles Tabachines y Los Girasoles, en el Fraccionamiento Las Glorias.

Según primeros reportes, la agresión se cometió aproximadamente a las 3:00 horas de este 8 de abril.

Tras un reporte sobre disparos de arma de fuego en el sector, elementos del Ejército Mexicano se desplegaron en la zona y hallaron al hombre asesinado dentro de su casa, con varias heridas de bala en el cuerpo.

En la escena también fue localizada la familia del ahora occiso, la cual se encontraba con él al momento del crimen.

Luego de confirmarse los hechos, los militares resguardaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, que llevará a cabo las investigaciones sobre este caso.