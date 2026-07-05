$!Asesinan a un hombre dentro de su domicilio en Stanza Cantabria, en Culiacán; quedó sin vida en la cochera

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este domingo 5 de julio al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 21:20 horas al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en una vivienda localizada sobre la calle Breñavieja, casi esquina con Ampuero.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, quienes localizaron a un hombre tendido en la cochera del inmueble con múltiples heridas de bala. Tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en su domicilio cuando varios civiles armados arribaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.