$!Asesinan a un hombre dentro de su vivienda en la colonia Domingo Rubí, en Culiacán

CULIACÁN._ Dentro de una vivienda fue asesinado un hombre la madrugada de este domingo 21 de diciembre, tras ser atacado a balazos por un grupo de civiles armados en la colonia Domingo Rubí, en Culiacán.

El hecho se reportó durante los primeros minutos del día en un inmueble que se encuentra por la calle Pablo de Villavicencio, entre Luis Basurto y Alfonso Cabrera.

Según los primeros reportes, la víctima se encontraba a las afueras de su vivienda, aparentemente conviviendo con otra persona, cuando fue sorprendido por civiles armados que se le acercaron.

Ante ello, la víctima ingresó al inmueble para intentar escapar, no obstante, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al lugar luego de recibir el reporte de un ataque armado y encontraron al hombre con heridas de bala y sin aparentes signos vitales.