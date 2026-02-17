$!Asesinan a un hombre dentro de un vehículo junto a un kínder en Villas del Río, Culiacán

Al interior de un vehículo estacionado junto a un kínder fue asesinado a balazos un hombre durante la tarde de este martes, en Villas del Río, Culiacán.
Aparentemente la persona fue abordada por civiles a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon antes de que diera marcha en el automóvil.
Al lugar llegó una ambulancia para brindar atención médica de urgencias al hombre, que permanece sin identificar, pero informaron que el masculino yacía sin vida tendido sobre los asientos delanteros.
La víctima es un hombre de aproximadamente 25 años de edad, según apariencia, de complexión delgada, tez morena y con barba cerrada.
Vestía una playera y pantalón color negro, además que se le observaron unos números tatuados en las piernas.
La unidad, un Nissan Sentra color gris de modelo reciente, quedó estacionada sobre la calle Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, casi esquina con el bulevar Villas del Río, junto al jardín de niños Jesús Kumate Rodríguez.
Vecinos y trabajadores de comercios aledaños reportaron detonaciones de arma de fuego cerca de las 18:00 horas, y autoridades que arribaron confirmaron el homicidio y procedieron a acordonar el perímetro.