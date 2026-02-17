$!Asesinan a un hombre dentro de un vehículo junto a un kínder en Villas del Río, Culiacán

Al interior de un vehículo estacionado junto a un kínder fue asesinado a balazos un hombre durante la tarde de este martes, en Villas del Río, Culiacán.

Aparentemente la persona fue abordada por civiles a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon antes de que diera marcha en el automóvil.

Al lugar llegó una ambulancia para brindar atención médica de urgencias al hombre, que permanece sin identificar, pero informaron que el masculino yacía sin vida tendido sobre los asientos delanteros.

La víctima es un hombre de aproximadamente 25 años de edad, según apariencia, de complexión delgada, tez morena y con barba cerrada.