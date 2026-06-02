$!Asesinan a un hombre dentro de una camioneta en el fraccionamiento Azaleas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una camioneta en el transcurso de la mañana de este martes 2 de junio, entre las calles del fraccionamiento Azaleas, en el sector Pradera Dorada, al norte de Culiacán.
El occiso, de nombre Marcial “N” de 42 años, quedó sin vida arriba de una camioneta Ford Lobo color blanca, rotulada de una empresa agrícola.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Del Océano, entre la calle Estero de Tula y Estero Mazatlán.
Cerca de las 7:30 horas, vecinos reportaron ráfagas de disparos de arma de fuego, y fueron militares quienes confirmaron que se trató de un ataque contra el ocupante de la camioneta, la cual estaba estacionada al lado de un domicilio.
La ventana del lado del copiloto quedó con un orificio grande provocado por varios disparos de arma de fuego de grueso calibre, y en la pared de la vivienda de al lado también quedaron impactos de bala.
Familiares de la víctima, quien era vecino del sector, acudieron a identificarlo ante las autoridades.
Minutos después, agentes ministeriales acudieron y recogieron casquillos percutidos que quedaron esparcidos por la banqueta y la vía pública.