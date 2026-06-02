$!Asesinan a un hombre dentro de una camioneta en el fraccionamiento Azaleas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una camioneta en el transcurso de la mañana de este martes 2 de junio, entre las calles del fraccionamiento Azaleas, en el sector Pradera Dorada, al norte de Culiacán.

El occiso, de nombre Marcial “N” de 42 años, quedó sin vida arriba de una camioneta Ford Lobo color blanca, rotulada de una empresa agrícola.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Del Océano, entre la calle Estero de Tula y Estero Mazatlán.