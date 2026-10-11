Seguridad
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Violencia

Asesinan a un hombre en el estacionamiento de una plaza comercial en Mazatlán

El hombre era perseguido por hombres armados que lo atacaron justo cuando descendió de su automóvil y caminaba hacia la puerta de una tienda departamental
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/10/2026 19:16
11/10/2026 19:16

MAZATLÁN._ Un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de fuego, cuando descendía de su vehículo en el estacionamiento de conocida plaza comercial de La Marina Mazatlán.

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El ataque se reportó a las 18:10 horas, en la zona del estacionamiento de la plaza comercial ubicada en la intersección del las avenidas El Delfín y Carlos Canseco de la Marina Mazatlán.

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Al parecer, el hombre era perseguido por hombres armados que lo atacaron justo cuando descendió de su automóvil y caminaba hacia la puerta de una tienda departamental de la mencionada plaza.

A la llegada de autoridades y de Socorristas de Cruz Roja, solo comprobaron que la víctima se encontraba sin signos vitales.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos del Grupo Interinstitucional resguardaron el área y desplegaron un operativo de búsqueda de él o los posibles agresores.

También indicó que la plaza se encuentra operando con normalidad.

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