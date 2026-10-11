$!Asesinan a un hombre en el estacionamiento de una plaza comercial en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de fuego, cuando descendía de su vehículo en el estacionamiento de conocida plaza comercial de La Marina Mazatlán.







El ataque se reportó a las 18:10 horas, en la zona del estacionamiento de la plaza comercial ubicada en la intersección del las avenidas El Delfín y Carlos Canseco de la Marina Mazatlán.







Al parecer, el hombre era perseguido por hombres armados que lo atacaron justo cuando descendió de su automóvil y caminaba hacia la puerta de una tienda departamental de la mencionada plaza. A la llegada de autoridades y de Socorristas de Cruz Roja, solo comprobaron que la víctima se encontraba sin signos vitales.

La #SSPSinaloa informa que, este domingo 11 de octubre de 2026 en #Mazatlán, se registró un hecho de inseguridad en el área de estacionamiento de una reconocida plaza ubicada en la zona de La Marina. Al recibir el reporte al 9-1-1, se desplegó el Grupo Interinstitucional, el cual de forma inmediata resguardó el área e implementó un operativo de búsqueda de él o los posibles agresores. Destacar que la plaza se encuentra operando con normalidad, las autoridades ofrecen seguridad para los visitantes y el personal que labora en este inmueble. Se solicita a la ciudadanía en general, reportar a los números de emergencias para tener una respuesta oportuna; el 089 es para denuncias de forma anónima en caso de contar con información relevante. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 12, 2026