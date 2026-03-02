$!Asesinan a un hombre en el fraccionamiento Las Cerezas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre perdió la vida tras ser atacado con armas de fuego durante los primeros minutos de este lunes 2 de marzo en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado al norte de la ciudad. El hecho ocurrió por la calle Privada del Pino, entre la avenida Las Cerezas, donde la víctima quedó sin vida en el interior de un vehículo Volkswagen Vento de color blanco.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones alrededor de las 00:30 horas. De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactado en la parte trasera contra un remolque de carga que se encontraba estacionado en la zona.
En el lugar de los hechos, personal de investigación localizó al menos doce casquillos percutidos de grueso calibre distribuidos sobre el pavimento. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, estos últimos confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.
La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad para permitir que el personal pericial y los agentes de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley, en espera de que sea identificado oficialmente por sus familiares.