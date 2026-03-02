$!Asesinan a un hombre en el fraccionamiento Las Cerezas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre perdió la vida tras ser atacado con armas de fuego durante los primeros minutos de este lunes 2 de marzo en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado al norte de la ciudad. El hecho ocurrió por la calle Privada del Pino, entre la avenida Las Cerezas, donde la víctima quedó sin vida en el interior de un vehículo Volkswagen Vento de color blanco.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones alrededor de las 00:30 horas. De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactado en la parte trasera contra un remolque de carga que se encontraba estacionado en la zona.