Asesinan a un hombre en el sector Issstesin de Culiacán; es el segundo homicidio en 24 horas

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes 16 de marzo en el sector Issstesin, ubicado al norte de la capital sinaloense. De acuerdo con los registros de seguridad, este homicidio representa la segunda víctima reportada en dicha zona en un lapso menor a 24 horas.

La víctima, quien no pudo ser identificada en el sitio, es un masculino de complexión regular, tez moreno claro y barba cerrada, de entre 25 y 30 años de edad. Al momento de los hechos, vestía pantalón, playera y chamarra en tonos oscuros.

El reporte oficial se recibió minutos después de la medianoche, tras alertas ciudadanas al 911 por detonaciones de arma de fuego. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron el cuerpo sobre el Bulevar Salvador Alvarado, entre las calles Piñoncito y Castizas, en las inmediaciones de una universidad.

En el lugar se hallaron pertenencias personales, entre ellas unos audífonos blancos y un teléfono celular. Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de ley; hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los responsables.