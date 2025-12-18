$!Asesinan a un hombre en la colonia Tierra Blanca en Culiacán

Un hombre de 28 años de edad, identificado de manera extraoficial como “El Tavillo”, fue asesinado a balazos durante el mediodía de este jueves 18 de diciembre en la colonia Tierra Blanca. Los hechos se registraron aproximadamente a las 12:20 horas sobre la calle Agustina Ramírez, en el cruce con las vialidades Catedráticos y Reynaldo González, en un sector ubicado a una cuadra de la avenida Álvaro Obregón.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la víctima era perseguida por un sujeto entre las calles del sector; al darle alcance, la atacó y le provocó la muerte, quedando boca abajo sobre el asfalto.