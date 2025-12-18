Seguridad
Cuarto homicidio

Asesinan a un hombre en la colonia Tierra Blanca en Culiacán

La víctima, un joven de 28 años identificado como “El Tavillo”, fue localizado sin vida en la intersección de Agustina Ramírez y Catedráticos; suman cuatro muertes violentas este jueves en la ciudad
Noroeste Redacción |
18/12/2025 12:57

Un hombre de 28 años de edad, identificado de manera extraoficial como “El Tavillo”, fue asesinado a balazos durante el mediodía de este jueves 18 de diciembre en la colonia Tierra Blanca.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 12:20 horas sobre la calle Agustina Ramírez, en el cruce con las vialidades Catedráticos y Reynaldo González, en un sector ubicado a una cuadra de la avenida Álvaro Obregón.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la víctima era perseguida por un sujeto entre las calles del sector; al darle alcance, la atacó y le provocó la muerte, quedando boca abajo sobre el asfalto.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras realizar una revisión determinaron que la persona ya no presentaba signos vitales. Con este caso, se contabilizan cuatro homicidios registrados en el municipio de Culiacán en lo que va de la jornada.

La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, quienes establecieron un perímetro de seguridad en espera del personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

