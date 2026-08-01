$!Asesinan a un hombre en la comunidad de Tecualilla, Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue encontrado sin vida este sábado 1 de agosto en Tecualilla, tras presuntamente haber sido agredido con arma de fuego.
La víctima fue identificada como Jorge Adrián “N”, de 50 años, con domicilio en la misma comunidad.
De acuerdo a las autoridades, fue alrededor de las 18:30 horas cuando se recibió el llamado a las corporaciones de seguridad sobre una persona herida en la localidad en mención.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Seguridad Pública, encontrando el cuerpo de Jorge Adrián sobre la calle Eusebio Rivera.
Al revisar a la persona se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales y en el lugar se les informó sobre su identidad.
En el sitio permanecen las corporaciones de seguridad, en espera de personal de la Fiscalía de Procuración de Justicia para que realizar el levantamiento del cuerpo.