$!Asesinan a un hombre en la comunidad de Tecualilla, Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue encontrado sin vida este sábado 1 de agosto en Tecualilla, tras presuntamente haber sido agredido con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Jorge Adrián “N”, de 50 años, con domicilio en la misma comunidad.

De acuerdo a las autoridades, fue alrededor de las 18:30 horas cuando se recibió el llamado a las corporaciones de seguridad sobre una persona herida en la localidad en mención.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Seguridad Pública, encontrando el cuerpo de Jorge Adrián sobre la calle Eusebio Rivera.