Asesinan a un hombre en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este miércoles por las calles de la sindicatura Villa Benito Juárez o Villa Juárez, municipio de Navolato.

El ahora occiso fue reconocido como Brayan Iván “N”, de 29 años de edad, quien además es vecino de la misma sindicatura.

El ataque se registró en la colonia Las Cañitas, en Villa Juárez, sobre la calle Sexta, entre Plan de Ayala y Otilio Montaño.

Tras el reporte de vecinos, policías municipales se Navolato y Policía Estatal Preventiva se movilizaron y acordonaron la escena del crimen.

Peritos de la Fiscalía del Estado atendieron para comenzar con las investigaciones del caso.