Asesinan a un hombre en taller de carrocería en el fraccionamiento San Fermín, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este jueves dentro de un taller de carrocería, en el fraccionamiento San Fermín, al norte de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 23:00 horas, en un establecimiento de dicho sector, ubicado sobre la calle La Nanche, entre Los Juncos y la avenida Chutama.

En el sitio las autoridades no proporcionaron mayor información de la víctima, quien fue encontrada dentro del establecimiento.

Inicialmente se reportó a la persona como herida, sin embargo, tras el arribo de la Cruz Roja Mexicana se determinó que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Guardia Nacional acudieron al lugar, quienes acordonaron el área y avisaron a personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).