$!Asesinan a un hombre en tienda de abarrotes en Campo Argentina II, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos el mediodía de este miércoles en una tienda de abarrotes ubicada en Campo Argentina II, al sur de Culiacán.
El occiso fue identificado como Alejandro “N”, de 35 años, quien aparentemente era vecino de la comunidad.
El crimen ocurrió en un establecimiento ubicado contra esquina de la escuela Primaria Vicente Guerrero, cerca de las 12:30 horas.
La víctima, al parecer cliente, fue agredida cuando estaba en la zona de las máquinas tragamonedas afuera del negocio.
Como evidencias del ataque, quedaron al menos dos casquillos percutidos frente a la ventanilla de atención.
Elementos de la Secretaría de Marina actuaron como primero respondientes, y acordonaron la zona para que luego peritos de fiscalía general del estado se encargarán de las investigaciones.