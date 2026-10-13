$!Asesinan a un hombre en un expendio de cerveza en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego en el sector Centro.
De manera extraoficial, a la víctima se le identificó como Andrés “Nacho”, quien es al parecer taquero y estaba como responsable de un expendio de cerveza en las calles Severiano Moreno y Malecón Siglo XXI.
De acuerdo a versiones en redes sociales, alrededor de las 19:20 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente se indicó que había una persona fallecida en el malecón.
Este es el segundo homicidios en el expendio ubicado por el malecón, hace un año una mujer fue asesinada en el mismo sitio.
Este es el sexto homicidio en tres días, dos mujeres forman parte de la estadística y el coordinador de Protección Civil, Jesús Francisco López Bibriesca.