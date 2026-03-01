$!Asesinan a un hombre en una llantera en la Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió tras ser atacado a balazos en una llantera ubicada en la colonia Flores Magón; los agresores lograron huir en una motocicleta.

El hecho se reportó a las 20:05 horas y tuvo lugar en una llantera ubicada sobre la avenida Gardenias entre las calles Petunia y Camelia de la colonia Flores Magón.

Versiones en el lugar relatan que hombres armados descendieron de una motocicleta y aun con los cascos puestos ingresaron a la llantera y agredieron a quemarropa a un hombre que se encontraba en dicho local.