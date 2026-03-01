$!Asesinan a un hombre en una llantera en la Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió tras ser atacado a balazos en una llantera ubicada en la colonia Flores Magón; los agresores lograron huir en una motocicleta.
El hecho se reportó a las 20:05 horas y tuvo lugar en una llantera ubicada sobre la avenida Gardenias entre las calles Petunia y Camelia de la colonia Flores Magón.
Versiones en el lugar relatan que hombres armados descendieron de una motocicleta y aun con los cascos puestos ingresaron a la llantera y agredieron a quemarropa a un hombre que se encontraba en dicho local.
Paramédicos del Grupo Cobras llegaron al lugar para tratar de brindar los primeros auxilios a la víctima, pero este ya no contaba con signos vitales.
Tras el suceso, elementos del Ejército Mexicano y policías municipales acordonaron la zona, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó delas diligencias de ley.
Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso.