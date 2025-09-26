Seguridad
Asesinan a un hombre frente a Escuela de Enfermería de la UAS, en Culiacán

Jesús, de 42 años, fue atacada dentro de un local de jugos frente a la Escuela de Enfermería. El hecho ocurrió en plena hora de entrada escolar
26/09/2025 08:49
CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Jesús, de 42 años de edad, fue privado de la vida la mañana de este jueves en el interior de un restaurante de jugos y licuados, ubicado frente a la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería trabajador del establecimiento. El hecho se registró alrededor de las 7:30 horas, sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle José Ortiz de Domínguez, en el sector Gabriel Leyva.

El cuerpo del hombre, que vestía una playera negra y pantalón de mezclilla azul, quedó tendido en el acceso principal del local, en un horario en el que ya se observaba afluencia de estudiantes y personal universitario en la zona.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para resguardar el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y comenzaron con la recolección de evidencias.

