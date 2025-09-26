$!Asesinan a un hombre frente a Escuela de Enfermería de la UAS, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Jesús, de 42 años de edad, fue privado de la vida la mañana de este jueves en el interior de un restaurante de jugos y licuados, ubicado frente a la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería trabajador del establecimiento. El hecho se registró alrededor de las 7:30 horas, sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle José Ortiz de Domínguez, en el sector Gabriel Leyva.

El cuerpo del hombre, que vestía una playera negra y pantalón de mezclilla azul, quedó tendido en el acceso principal del local, en un horario en el que ya se observaba afluencia de estudiantes y personal universitario en la zona.