Asesinan a un hombre frente a expendio cervecero en Jesús María, Culiacán; detienen a sospechoso

La noche de este domingo fue asesinado de un balazo un hombre que estaba frente a un expendio cervecero, en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán.

Durante el despliegue de seguridad en atención al hecho, autoridades de seguridad localizaron y detuvieron a un sujeto señalado como presunto responsable del asesinato.

El homicidio ocurrió alrededor de las 23:30 horas de este 27 de septiembre, cerca del arco colocado en el acceso principal de la sindicatura.

La víctima fue reconocida por familiares como vecino de la misma localidad, de entre 35 y 40 años, sin embargo, no se reveló su nombre.

Al lugar se trasladaron agentes de la Fiscalía General del Estado, que aseguraron un casquillo de arma corta en la escena del crimen, y posteriormente el Servicio Médico Forense para el traslado del cadáver a las instalaciones oficiales para las diligencias de Ley.