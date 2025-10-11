Asesinan a un hombre frente a la Escuela Secundaria Técnica número 22 de San Pedro, en Navolato

A balazos fue privado de la vida un hombre durante la madrugada de este sábado 11 de octubre frente a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 22 de la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 3:00 horas en la calle Gómez Farías, en el cruce con Ignacio Comonfort.

Según reporte, el hombre se encontraba a las afueras de su propio domicilio cuando sujetos armados empezaron a perseguirlo a tiros.

El masculino intentó huir del ataque, no obstante fue alcanzado por las balas hasta quedar recostado boca arriba sin signos vitales.

La identificación de la víctima no ha sido dada a conocer pero refieren que vestía un pantalón de mezclilla azul.

Asimismo, las características físicas de los responsables no han sido reveladas y su paradero es desconocido debido a que emprendieron la fuga luego de cometer el homicidio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos para atender el caso y se encargaron de asegurar una zona mientras los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de realizar las labores de campo.

Por su parte, los agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron para llevar a cabo las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.