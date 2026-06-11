$!Asesinan a un hombre frente a plaza comercial de La Conquista, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este jueves 11 de junio en una plaza comercial ubicada en el sector La Conquista, al norte de Culiacán. El ataque fue reportado alrededor de las 17:00 horas en el complejo comercial localizado en la esquina del bulevar Conquistadores y la calle Anona, a pocos metros de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 92.

De acuerdo con información preliminar, la víctima viajaba a bordo de una camioneta Honda CR-V color rojo, en compañía de una mujer, cuando fue interceptada por sujetos armados. Se presume que el hombre descendió de la unidad momentos antes de ser alcanzado por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida en el exterior de la plaza comercial.

Durante la agresión, la mujer que lo acompañaba logró ponerse a salvo al ingresar al centro comercial, donde posteriormente fue localizada y entrevistada por las autoridades para recabar información sobre lo ocurrido. Tras el atentado, los responsables escaparon del lugar, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.