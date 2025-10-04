$!Asesinan a un hombre frente a unas canchas de voleibol de la colonia Pemex, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue hallado asesinado a balazos la noche de este sábado 4 de octubre frente a unas canchas de voleibol de la colonia Pemex, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 19:20 horas en una zona enmontada que se ubica por la calle Constituyentes Rafael Martínez Escobar, entre la avenida Constituyentes Hilario Medina y la calle Cruz Medina.
Un reporte de una persona asesinada emitido al 911 movilizó a las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes acudieron para responder al hecho.
En el lugar, el personal castrense encontró un hombre sin signos vitales con al menos cinco heridas producidas por disparos de arma de fuego. Refieren que era de 45 mm el calibre del arma con la que fue asesinado.
Se desconocen más características de la víctima, pero se dio a conocer que vestía una camisa polo blanca, pantalón negro, calcetines y sandalias del mismo color.
Los efectivos acordonaron una zona con cinta amarilla de precaución mientras los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de ingresar al área resguardada para realizar las labores de campo.
Por su parte, agentes policiales de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias del caso. El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.