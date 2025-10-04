$!Asesinan a un hombre frente a unas canchas de voleibol de la colonia Pemex, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue hallado asesinado a balazos la noche de este sábado 4 de octubre frente a unas canchas de voleibol de la colonia Pemex, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 19:20 horas en una zona enmontada que se ubica por la calle Constituyentes Rafael Martínez Escobar, entre la avenida Constituyentes Hilario Medina y la calle Cruz Medina.

Un reporte de una persona asesinada emitido al 911 movilizó a las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes acudieron para responder al hecho.