Asesinan a un hombre por la México 15 en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado la noche del viernes en la entrada norte del municipio, cerca de un hotel ubicado por la México 15.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 23:41 horas, señalando de un cuerpo tirado a la orilla de la carretera México 15.

Los hechos ocurridos a la entrada del Infonavit Loma Linda, habían señalado el sonido de ráfagas de armas de fuego, lo cual fue posteado en redes sociales por vecinos de la cabecera municipal, quienes también alertaron sobre explosiones.