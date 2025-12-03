Seguridad
|
Homicidios

Asesinan a un hombre sobre la carretera Culiacán–Navolato

Un hombre identificado como José Antonio, de 54 años, murió tras un ataque armado registrado la tarde de este miércoles sobre la carretera Culiacán–Navolato, en la sindicatura de Aguaruto
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/12/2025 13:12
03/12/2025 13:12

Un ataque armado registrado al mediodía de este miércoles 3 de diciembre dejó sin vida a un hombre sobre la carretera Culiacán–Navolato, en la sindicatura de Aguaruto, municipio de Culiacán.

La víctima fue identificada como José Antonio, de aproximadamente 54 años de edad. Junto a su cuerpo quedaron algunas de sus pertenencias, entre ellas unos lentes blancos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 12:00 horas, el hombre circulaba en sentido Poniente–Oriente cuando fue interceptado por al menos un agresor que abrió fuego en su contra. Tras recibir múltiples disparos de un arma larga, cayó a un costado de la rúa, frente a una tienda de abarrotes.

$!Asesinan a un hombre sobre la carretera Culiacán–Navolato

En el lugar se localizaron al menos nueve casquillos percutidos de arma larga.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acordonaron el área y cerraron momentáneamente la circulación vehicular mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes. Los responsables se dieron a la fuga.

#Culiacán
#Seguridad
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube