$!Asesinan a un hombre sobre la carretera Culiacán–Navolato

Un ataque armado registrado al mediodía de este miércoles 3 de diciembre dejó sin vida a un hombre sobre la carretera Culiacán–Navolato, en la sindicatura de Aguaruto, municipio de Culiacán.

La víctima fue identificada como José Antonio, de aproximadamente 54 años de edad. Junto a su cuerpo quedaron algunas de sus pertenencias, entre ellas unos lentes blancos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 12:00 horas, el hombre circulaba en sentido Poniente–Oriente cuando fue interceptado por al menos un agresor que abrió fuego en su contra. Tras recibir múltiples disparos de un arma larga, cayó a un costado de la rúa, frente a una tienda de abarrotes.