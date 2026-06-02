$!Asesinan a un hombre y dejan un peluche rosa en una vivienda en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes 2 de junio en una vivienda de la colonia 10 de Mayo, en Culiacán, donde además los responsables dejaron un peluche color rosa con forma de cerdito.

El ataque fue reportado alrededor de las 18:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 22 de Diciembre, esquina con la calle Geranio.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba dentro del inmueble cuando civiles armados arribaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Tras el atentado, los agresores dejaron frente al domicilio un peluche rosado, objeto que ya ha aparecido en otras escenas violentas registradas recientemente en la capital sinaloense.

De manera preliminar, autoridades señalaron que esta sería la quinta ocasión en las últimas semanas en que se localiza un peluche similar en ataques armados ocurridos en Culiacán.