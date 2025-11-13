$!Asesinan a un hombre y hieren a otro en ataque armado en Villa Juárez, Navolato

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado y otro resultó herido la noche de este jueves 13 noviembre tras ser atacados a balazos en la colonia José López Portillo, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 19:00 horas en la avenida Ricardo Tamayo, entre las calles Ignacio Manuel Altamirano y Plácido Vega.

El occiso, quien hasta el momento permanece sin identificar, vestía playera oscura y pantalón de mezclilla azul. Su cuerpo quedó tendido sobre la avenida, a escasos metros de la Primaria Don Mariano Romero.