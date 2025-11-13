$!Asesinan a un hombre y hieren a otro en ataque armado en Villa Juárez, Navolato

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado y otro resultó herido la noche de este jueves 13 noviembre tras ser atacados a balazos en la colonia José López Portillo, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.
El hecho se reportó alrededor de las 19:00 horas en la avenida Ricardo Tamayo, entre las calles Ignacio Manuel Altamirano y Plácido Vega.
El occiso, quien hasta el momento permanece sin identificar, vestía playera oscura y pantalón de mezclilla azul. Su cuerpo quedó tendido sobre la avenida, a escasos metros de la Primaria Don Mariano Romero.
Por su parte, el herido fue identificado como Ángel, de 29 años de edad, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y el Ejército Mexicano, quienes confirmaron el homicidio y procedieron a acordonar el área con cinta amarilla.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en resguardo del Ministerio Público en espera de que sea identificado oficialmente.