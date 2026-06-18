$!Asesinan a un hombre y hieren a su hija embarazada durante ataque armado en Lomas de Rodriguera, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos y su hija, quien se encuentra embarazada, resultó herida durante un ataque armado registrado la tarde de este jueves 18 de junio en la colonia Lomas de Rodriguera, al norte de Culiacán. Los hechos fueron reportados alrededor de las 14:40 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Tercera Sur, esquina con Rey Melchor, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, un grupo de civiles armados ingresó al domicilio y atacó directamente a las víctimas. En el lugar perdió la vida Gilberto, de 48 años , quien fue localizado sin signos vitales por los cuerpos de seguridad que acudieron al sitio.

Durante la misma agresión resultó lesionada su hija, identificada como Érika, de 26 años, quien además se encuentra embarazada. Paramédicos acudieron al inmueble para brindarle atención médica y posteriormente la trasladaron a un hospital de la ciudad. De manera preliminar se informó que presentó una herida de bala en una de sus piernas.