$!Asesinan a un hombre y le dejan cartulina en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán

El cuerpo de un hombre asesinado fue abandonado acompañado de una cartulina con un mensaje intimidatorio, en las calles de la Colonia 5 de Mayo al suroriente de Culiacán.
La víctima hasta el momento permanece sin identificar, y autoridades revelaron que se trata de un adulto que vestía camisa de cuadros negra con blanca, un pantalón oscuro y estaba descalzo.
Al momento de ser localizado tenía las manos amarradas y la cabeza envuelta en plástico, de acuerdo con la información recabada.
Autoridades fueron informadas sobre este hecho alrededor de las 21:30 horas de este miércoles 7 de octubre, sobre re la avenida 21 de Marzo, casi al llegar al Bulevar Ciudades Hermanas.
El cadáver fue abandonado a un costado del salón del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac).
Al confirmar la presencia del difunto, personal militar se encargó del acortamiento de la escena para preservar posibles indicios y poner el espacio a disposición de Fiscalía General del Estado, que se encargará de la indagatoria del hecho.