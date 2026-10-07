$!Asesinan a un hombre y le dejan cartulina en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán

El cuerpo de un hombre asesinado fue abandonado acompañado de una cartulina con un mensaje intimidatorio, en las calles de la Colonia 5 de Mayo al suroriente de Culiacán. La víctima hasta el momento permanece sin identificar, y autoridades revelaron que se trata de un adulto que vestía camisa de cuadros negra con blanca, un pantalón oscuro y estaba descalzo.







Al momento de ser localizado tenía las manos amarradas y la cabeza envuelta en plástico, de acuerdo con la información recabada. Autoridades fueron informadas sobre este hecho alrededor de las 21:30 horas de este miércoles 7 de octubre, sobre re la avenida 21 de Marzo, casi al llegar al Bulevar Ciudades Hermanas.



