$!Asesinan a un hombre y una mujer a espaldas del Mercado de Abastos, en Culiacán

El reporte de estos hechos fue emitido a las autoridades aproximadamente a las 14:45 horas.

CULIACÁN._ Un hombre y una mujer perdieron la vida tras un ataque a balazos este sábado 9 de mayo dentro de unas viviendas, aparentemente asentamientos irregulares, a espaldas del Mercado de Abastos, en la zona sur de Culiacán.

Autoridades confirmaron la presencia de dos personas asesinadas dentro de una de las viviendas, ubicadas sobre la calle San Jorge, esquina con Santa Rita, en la colonia Providencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades ni características físicas de las personas, ya que el atentado ocurrió dentro de los asentamientos.

Elementos del Ejército Mexicano acordonaron junto con Policía Municipal como primeros respondientes, mientras que Fiscalía General del Estado arribó minutos después para procesar el área y desplegar las diligencias, antes de trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.