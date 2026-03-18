$!Asesinan a un hombre y una mujer en Fovissste Humaya, en Culiacán

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la tarde-noche de este miércoles 18 de marzo en la colonia Fovissste Humaya, al norte de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles Comunicaciones y Aeropuerto, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron a las dos víctimas tendidas a la orilla de la banqueta, ambas sin signos vitales y con heridas producidas por disparos.