$!Asesinan a un hombre y una mujer en Fovissste Humaya, en Culiacán

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la tarde-noche de este miércoles 18 de marzo en la colonia Fovissste Humaya, al norte de la ciudad.
El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles Comunicaciones y Aeropuerto, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.
Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron a las dos víctimas tendidas a la orilla de la banqueta, ambas sin signos vitales y con heridas producidas por disparos.
Hasta el momento, las identidades de las personas fallecidas no han sido confirmadas, por lo que se está a la espera de que familiares acudan ante las autoridades para su reconocimiento oficial.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para asegurar el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado, junto con peritos y agentes de investigación, realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias e integrar la carpeta de investigación.
Cabe señalar que el ataque ocurrió a unas cuadras del estadio de futbol de los Dorados de Sinaloa, actualmente habilitado como campamento militar.