$!Asesinan a un joven a balazos en la comunidad Lo de Reyes, en Navolato

CULIACÁN._ Un joven no identificado fue asesinado la tarde de este sábado 23 de agosto en la comunidad de Lo de Reyes, en el municipio de Navolato.
El hecho se reportó a las 16:00 horas, sin embargo, vecinos del poblado indicaron fue alrededor de las 14:00 horas cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego, refiriendo que se trata del mismo hecho.
El lugar de los hechos se ubica por un camino de terracería que conduce a la zona de La Bolsa, en los límites sur del poblado en mención.
La víctima era de complexión regular y tez morena, de barba y cabello oscuro, y vestía una camisa polo de color azul marino y un short rosa claro.
Al hombre se le encontró recostado debajo de un árbol con las manos atadas hacia la espalda y con un pedazo de cartón con un mensaje grabado de contenido amenazante.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron para delimitar un perímetro con la cinta amarilla de precaución, mientras los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.