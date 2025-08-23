$!Asesinan a un joven a balazos en la comunidad Lo de Reyes, en Navolato

CULIACÁN._ Un joven no identificado fue asesinado la tarde de este sábado 23 de agosto en la comunidad de Lo de Reyes, en el municipio de Navolato.

El hecho se reportó a las 16:00 horas, sin embargo, vecinos del poblado indicaron fue alrededor de las 14:00 horas cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego, refiriendo que se trata del mismo hecho.

El lugar de los hechos se ubica por un camino de terracería que conduce a la zona de La Bolsa, en los límites sur del poblado en mención.