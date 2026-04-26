$!Asesinan a un joven dentro de camioneta en la colonia Loma de Tamazula, en Culiacán; otros dos hombres resultan heridos

De acuerdo con los primeros informes, la víctima viajaba al volante de una camioneta Ford Ranger color azul, acompañado de una mujer joven que ocupaba el asiento del copiloto. En ese punto, civiles armados se aproximaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el masculino.

El atentado fue reportado alrededor de las 16:40 horas sobre la avenida Tamazula, entre las calles Río Nilo y Río Éufrates.

Un hombre joven fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 26 de abril cuando circulaba en una camioneta por calles de la colonia Loma de Tamazula, en Culiacán, donde además otros dos hombres resultaron heridos durante el mismo hecho.

Tras la agresión, el conductor resultó gravemente herido y murió dentro del automóvil, mientras que la joven que lo acompañaba logró salir ilesa.

En el mismo evento también resultó lesionado por disparos un hombre de aproximadamente 60 años de edad y un segundo más del cual no se han dado a conocer características. Ambos fueron auxiliados y trasladados a un hospital.

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente si estas otras víctimas viajaban en la camioneta o si se encontraba caminando por la zona al momento del ataque.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron luego del reporte de personas heridas por arma de fuego y al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Paramédicos acudieron posteriormente al sitio para atender al lesionado y confirmar el deceso del adolescente.

El perímetro fue acordonado en espera de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación.