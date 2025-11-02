Asesinan a un joven frente a canchas deportivas en Navolato

Un joven identificado como Armando “N”, de 20 años de edad, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo 2 de noviembre frente a unas canchas deportivas de la colonia Las Vegas del Rastro, en Navolato.

Vecino de la colonia 5 de Febrero, Armando se encontraba caminando por la zona cuando al menos un civil armado se le acercó para agredirlo a tiros en repetidas ocasiones.

El hecho se reportó alrededor de las 03:30 horas, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida en el lugar.

Las canchas deportivas en donde fue asesinada la víctima se encuentran entre las calles Río Humaya y Rio Cañas, a poca distancia del libramiento Antonio Toledo Corro.

De acuerdo con los primeros reportes, Armando vestía un pantalón azul marino tipo cargo, similar al utilizado por corporaciones policiacas; y una playera negra. Su cuerpo quedó tendido bocabajo en el área deportiva.

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas arribaron al sitio y acordonaron el área, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad del o los agresores, al huir tras cometer el crimen.