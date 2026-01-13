$!Asesinan a un joven tras ataque armado contra domicilio de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán

Un ataque armado contra una vivienda en la colonia Rafael Buelna dejó como saldo una persona sin vida la tarde de este martes en Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Rubén Alexis, quien contaba con 24 años de edad.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Álamo, donde sujetos armados arribaron al inmueble y abrieron fuego, de acuerdo con los primeros reportes.