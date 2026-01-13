Seguridad

Asesinan a un joven tras ataque armado contra domicilio de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán

Sujetos armados dispararon contra un domicilio sobre la calle Álamo; la víctima fue hallada sin vida dentro del inmueble
Noroeste/Redacción |
13/01/2026 18:42
Un ataque armado contra una vivienda en la colonia Rafael Buelna dejó como saldo una persona sin vida la tarde de este martes en Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Rubén Alexis, quien contaba con 24 años de edad.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Álamo, donde sujetos armados arribaron al inmueble y abrieron fuego, de acuerdo con los primeros reportes.

Tras la agresión, al lugar acudieron elementos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicarán los exámenes de necropsia.

